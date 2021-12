L’entretien psychologique, là où peut se dévoiler le côté obscur du candidat

Cheffe des psychologues francophones du service de recrutement, Dina Bencer a déjà fait craquer un militant d’extrême droite et un extrémiste religieux qui tentaient de s’engager.

Très redoutés des postulants, les tests psychologiques et l’entretien avec un psychologue viennent clore les épreuves de sélection. Dans le premier test, le candidat doit répondre à une multitude de questions qui ont pour but de déterminer sa perception du monde, mais aussi de détecter comment il se voit dans ce monde. Dans le second test, baptisé Néo, ce sont 240 nouvelles questions qui sont posées au candidat. Elles portent sur sa personnalité, sur la façon dont il se voit. Est-il ordonné ? Est-il un leader ? Est-il contestataire ? Une fois le test terminé, vient l’entretien avec le psy.