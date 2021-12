Chômage temporaire, droit passerelle, TVA: la Vivaldi ne tranche pas, les discussions continuent

À lire aussi Aides corona: fin de la TVA réduite à 6% dans l’horeca

Pour le reste, cette fois sur le registre de l’emploi, et des politiques mises en œuvre par Pierre-Yves Dermagne, ministre PS de l’Economie et du Travail, il est question, on l’a dit, de prolonger le mécanisme du chômage temporaire pour force majeure, aussi pour cause de mise en quarantaine d’un enfant, comme de prolonger le congé vaccination, ainsi que l’allocation mensuelle de 25 euros pour les bénéficiaires du revenu d’intégration et de la grapa, l’allocation sociale accordée aux personnes de plus de 65 ans qui ne disposent pas de ressources suffisantes. Là encore, on en discute. Le paquet de mesures sera ficelé dans les prochains jours.