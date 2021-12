Un screening dont la loi limite fortement les possibilités

Le screening. Un mot très à la mode depuis que le caporal d’extrême droite Jurgen Conings s’est échappé de sa caserne en emportant des armes lourdes. Ce mot, le major Thierry Eeckhout ne l’apprécie guère. Pourtant, il est le chef du département qui octroie les habilitations de sécurité. C’est donc lui qui screene les candidats à une carrière à l’armée lors du processus de recrutement. « Dans le terme screening », explique l’officier, « on peut mettre plein de choses. C’est un fourre-tout. Quand on rentre de vacances et que nos bagages sont examinés, on parle aussi de screening. Personnellement, je préfère parler de vérification et d’avis de sécurité. »