«Gilbard», la création avec du réemploi

Le collectif « Gilbard », implanté avec sa récupérathèque à Anderlecht, souhaite rendre naturelle et ordinaire la construction à partir de matériaux de récupération.

A l’origine, un projet de récupérathèque d’étudiants en art. Aujourd’hui, une ASBL implantée à Anderlecht devenue grande. Lorsqu’en 2019, Arthur, un des cofondateurs du collectif Gilbard, crée avec d’autres étudiants de l’Ecole de recherche graphique (ERG) à Bruxelles ce qui s’appelait alors la « Boîte à gants », une « bibliothèque » de matériaux de réemploi basée sur le modèle de la fédération des récupérathèques, il n’imaginait pas l’ampleur que le projet allait prendre. « L’idée de récupérer des matériaux abandonnés destinés à la benne, pour les réutiliser en les reconditionnant et en les mettant à disposition via un système de troc, a rencontré son public en dehors de l’école », explique le jeune homme depuis le grand atelier que le collectif Gilbard a agencé à Anderlecht. « Nous étions plusieurs à vouloir continuer à valoriser lien social et respect de l’environnement en s’ouvrant en dehors de l’école à d’autres publics. C’est là que Gilbard est née. »