La voix dans la tête à l’assaut du marché du podcast

En Belgique, tout commence ou tout finit toujours par une bière. Une ou plusieurs, dans le cas de LVDT, un nouveau média francophone dédié aux podcasts, qui a vu le jour la semaine dernière et décapsulé le premier épisode de son podcast Bières et faits divers. LVDT, pour « La voix dans la tête » qui est passé à l’action et à la création de podcasts, le 30 novembre.

Selon le dernier rapport « Audio Observer » de la régie publicitaire IP, les podcasts représentent en 2021 7 % du « temps d’audio » en Belgique, pour 1 % en 2017. Ils trouvent un écho particulièrement important chez les 18-44 ans qui sont 84 % à en écouter régulièrement. En durée d’écoute, notait l’étude d’IP parue en juin dernier, l’écoute de podcasts est passée de 2 minutes par jour à 23 minutes en 2021.