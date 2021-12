Manifestation nationale - "Il n'y a pas de démocratie sans contre-pouvoir", ont rappelé la FGTB et la CSC

Au niveau des salaires et du pouvoir d'achat, Thierry Bodson a demandé "une augmentation des salaires en brut et une augmentation des allocations, avec la suppression du statut de cohabitant légal." Il a également insisté sur l'importance de l'indexation automatique. "Si on touche à l'indexation automatique, ce serait une véritable déclaration de guerre!"

La secrétaire générale de la CSC, Marie-Hélène Ska a, elle aussi, rappelé que les "droits syndicaux doivent être garantis en droit mais aussi en pratique".

"Négocier collectivement suppose de pouvoir établir un rapport de force via des grèves et des manifestations. Sans cela, il n'y a que des supplications collectives." Opposée, comme la FGTB, à la loi sur la norme salariale, la responsable du syndicat chrétien considère que celle-ci contribue à "refuser aux travailleurs la reconnaissance de ce qu'ils apportent à leur entreprise."