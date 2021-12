Pouvoir d’achat, droit de grève: les déclarations des syndicats à la manifestation nationale

Environ 6.000 militants des syndicats chrétien et socialiste se sont rassemblés dans les rues de Bruxelles pour manifester contre la loi sur la norme salariale.

Il n’y a pas de démocratie sans contre-pouvoir », a martelé lundi le président de la FGTB, Thierry Bodson, à l’occasion de la manifestation nationale du syndicat socialiste et de la CSC pour une augmentation du pouvoir d’achat et le respect des droits syndicaux. Devant une foule de plusieurs centaines de manifestants, les responsables des deux organisations ont rappelé leur attachement aux droits syndicaux. « Aujourd’hui, il s’agit d’une grève pour le droit de faire grève. La façon dont les choses se passent me rappelle la petite phrase “je ne suis pas raciste mais…” La FEB (Fédération des entreprises des Belgique) n’est pas contre le droit de grève mais… », a illustré Thierry Bodson.

« A Liège, des gilets jaunes qui étaient en train de réfléchir sur les réseaux sociaux à une éventuelle action de blocage d’un site de stockage pétrolier ont reçu une ordonnance leur interdisant d’approcher du site avant même qu’ils aient fait quoi que ce soit », s’est offusqué le président de la FGTB. Pour rappel, l’intéressé a récemment été condamné, avec une quinzaine d’autres militants, pour entrave méchante à la circulation après avoir bloqué le viaduc de Cheratte, près de Liège, sur l’autoroute E40 en octobre 2015. « Qu’en sera-t-il des agriculteurs qui mènent des blocages avec leurs tracteurs, des jeunes qui se mobilisent pour le climat ? Le fonctionnement d’une démocratie, ce n’est pas qu’aller voter tous les cinq ans », a-t-il fustigé.