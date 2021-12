Magritte du Cinéma 2022: la liste des films éligibles est connue

La 11e édition des Magritte du Cinéma aura lieu en février prochain, après une année de pause en 2021 pour cause de crise sanitaire. Une édition pleine de « surprises », indiquent les organisateurs dans un communiqué.

En effet, cette 11e édition ouvre ses portes à tous les films sortis entre décembre 2019 et décembre 2021, soit 22 longs-métrages majoritaires belges francophones (parmi lesquels 10 films réalisés ou coréalisés par une femme, et 12 premiers films), 11 films flamands et 22 longs-métrages minoritaires belges francophones.

Voici la liste des films éligibles

MAGRITTE DU MEILLEUR FILM

• Adorables de Solange Cicurel, produit par Diana Elbaum (Beluga Tree)

• Adoration de Fabrice Du Welz, produit par Vincent Tavier (Panique !)