Le Fonds pour l’assainissement des sols des cuves à mazout officiellement reconnu

Ce fonds, au niveau national, est le fruit d’un accord entre les autorités et le secteur du mazout, représenté par la Fédération pétrolière belge, devenue Energia, la Fédération belge des négociants en combustibles et carburants (Brafco) et Informazout, centre d’informations sur le chauffage au mazout. Le but est de soutenir financièrement les propriétaires, utilisateurs ou exploitants d’un réservoir à mazout confrontés à des frais pour assainir les sols après une fuite du réservoir ou de ses conduites.