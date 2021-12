Evenementiel, culture, horeca: neuf mesures de soutien sont sur la table

Le comité ministériel restreint a examiné lundi matin les mesures de soutien à prendre à la suite des nouvelles mesures de restriction dans le cadre de la crise sanitaire. Un consensus se dessine sur un paquet de neuf mesures, a-t-on appris de bonnes sources, mais il n’y a pas encore d’accord formel. Les discussions se poursuivront en groupe de travail intercabinets, notamment sur des mesures pour le secteur événementiel, avant un accord global attendu pour la fin de la semaine.

À lire aussi Georges Gilkinet au «Soir»: «Je suis en colère. La N-VA a instrumentalisé le Codeco, saboté les mesures»

Parmi les mesures faisant l’objet d’un consensus, on retrouve le chômage temporaire et le chômage temporaire pour quarantaine d’enfants, la prolongation du congé vaccination, le droit-passerelle (des discussions subsistent sur le taux), le report sans intérêts de retard de la TVA et du précompte professionnel, etc. En revanche, la proposition d’une réduction de la TVA à 6 % dans l’horeca n’est pas retenue jusqu’à présent.