Manifestation nationale - Salaires, pouvoir d'achat et droits syndicaux au cœur de la manifestation nationale

Gilberte, une retraitée carolo de 68 ans, issue du même secteur, était venue "soutenir les jeunes et montrer que les retraités subissent les mêmes choses que les actifs." Après 33 ans d'une carrière débutée à 16 ans, sa retraite de 1.200 euros l'oblige "à surveiller de près sa consommation de gaz et électricité".

"Je suis là car on voit que tout augmente, sauf nos salaires", a confié à Belga, Abygaelle, une manifestante et travailleuse des titres-services à Charleroi. "Je travaille pour 12,30 euros de l'heure et j'ai déjà atteint mon maximum. C'est trop peu pour vivre décemment, surtout qu'il y a très peu de temps-plein disponibles dans mon secteur."

Thierry Bodson, président de la FGTB, et Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la CSC, ont ensuite pris la parole à tour de rôle au Mont des Arts, devant plusieurs centaines de manifestants. "Il n'y a pas de démocratie sans contre-pouvoir. (...) Aujourd'hui, il s'agit d'une grève pour le droit de faire grève. La façon dont les choses se passent me rappelle la petite phrase 'je ne suis pas raciste mais...' La FEB (Fédération des entreprises de Belgique) n'est pas contre le droit de grève mais...", a illustré Thierry Bodson.

Au niveau des salaires et du pouvoir d'achat, le président du syndicat socialiste a demandé "une augmentation des salaires en brut et une augmentation des allocations, avec la suppression du statut de cohabitant légal." Il a également insisté sur l'importance de l'indexation automatique. "Si on touche à l'indexation automatique, ce serait une véritable déclaration de guerre!", a-t-il prévenu. Cela alors que la Fédération des entreprises de Belgique a appelé la semaine dernière le gouvernement et les partenaires sociaux à revoir ce système d'indexation des salaires.

La secrétaire générale de la CSC, Marie-Hélène Ska a, elle aussi, rappelé que les "droits syndicaux doivent être garantis en droit mais aussi en pratique". "Négocier collectivement suppose de pouvoir établir un rapport de force via des grèves et des manifestations. Sans cela, il n'y a que des supplications collectives."

Opposée, comme la FGTB, à la loi sur la norme salariale, la responsable du syndicat chrétien considère que celle-ci contribue à "refuser aux travailleurs la reconnaissance de ce qu'ils apportent à leur entreprise."

La manifestation a pris fin vers 12h30, à l'issue des deux discours et les manifestants se sont séparés dans le calme. Si la manifestation était bruyante, avec beaucoup de pétards, elle s'est déroulée sans incident, selon Ilse Van de Keere, porte-parole de la zone de police Bruxelles Capitale-Ixelles.

"À l'heure où nous sommes confrontés à une poussée d'inflation sans précédent et à une quatrième vague de la pandémie de coronavirus, la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) ne comprend pas que les syndicats choisissent d'organiser une manifestation de masse et de repartir en guerre contre la norme salariale qui protège notre compétitivité et nos emplois" a pour sa part réagi par voie de communiqué, la FEB. "La mise à l'arrêt du pays par des actions et des manifestations ne fait que compliquer la reprise économique et n'aide personne."