Les tests effectués pour T&E par l'organisme de recherche IFP Energies nouvelles (IFPEN) "montrent qu'une voiture roulant à l'e-fuel émet des niveaux de NOx toxiques aussi élevés que le carburant conventionnel E10, mais aussi beaucoup plus de monoxyde de carbone et d'ammoniac", poursuit l'organisation.

"Les véhicules électriques à batterie offrent aux automobilistes le moyen le plus propre, le plus efficace et le plus abordable de se décarboner, tandis que les carburants de synthèse sont mieux adaptés aux avions, pour lesquels l'électrification n'est pas envisageable", conclut-elle.