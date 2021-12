Opérations reportées à cause du covid: des patients témoignent

Il y a désormais 821 lits occupés par des patients covid en soins intensifs. Le coronavirus occupe à lui seul près de la moitié des lits disponibles. En sachant que les hôpitaux ont fermé des lits en soins intensifs car le personnel soignant est manquant et épuisé. Pour permettre de libérer plus de lits face à la montée du covid, les hôpitaux déprogramment donc de plus en plus d’opérations dites non urgentes. Cette déprogrammation ne met souvent pas les patients en danger. Mais elle a tout de même des conséquences sur leurs vies. Que ce soit dans leur travail ou dans leur quotidien.