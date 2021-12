Ibrahim Maalouf : «L’improvisation remet au centre le sens du dialogue»

En quinze ans, depuis son premier album Diasporas, Ibrahim Maalouf est devenu un des instrumentistes les plus populaires de la scène musicale française. Un trompettiste magnifique, avec son instrument en quarts de ton inventé par son père. Un compositeur doué, un producteur, un enseignant. Et un incroyable showman, il suffit d’écouter son album Dix ans de live !, de surfer sur Youtube ou d’assister à ses spectacles pour s’en persuader, avec grand orchestre, orchestre de jeunes, formations plus réduites ou simplement avec ses complices proches, le Français Frank Woeste et les Belges François Delporte et Stéphane Galland.