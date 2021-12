Masque à l’école: des communes procèdent à des assouplissements

Les bourgmestres de Dour et Honnelles, Carlo Di Antonio et Matthieu Lemiez, ont décidé d’autoriser les élèves des écoles communales de leur entité à retirer leur masque une fois assis en classe, indique la DH. Dans sa circulaire, la ministre de l’Education prévoyait déjà un retrait du masque une fois assis quand « les consignes d’aération sont strictement respectées ».

« Nous considérons qu’une fois en classe et assis, les enfants ne seront pas obligés de porter le masque en continu. Les enseignants feront donc preuve de bon sens et de souplesse dans l’application de la mesure », a précisé à la DH Vincent Loiseau, échevin de l’enseignement à Dour. Une décision qui se veut dont plus souple que ce qui est préconisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

À lire aussi Le message de Caroline Désir aux enfants: «Vous n’êtes pas responsables» (vidéo)

Port du masque : des moments de pauses prévus

Les décisions prises vendredi par le Comité de concertation ont été détaillées dans une circulaire émanant de la ministre de l’Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles, Caroline Désir. « Les élèves doivent porter le masque à partir de la 1re primaire à l’intérieur. Le masque peut être ôté pendant les repas et dans le cadre des cours d’éducation physique. Des moments de pause sont également prévus lorsque les élèves sont assis en classe, pour leur bien-être et le bon déroulement des apprentissages, étant entendu que les consignes d’aération doivent être strictement respectées », est-il écrit dans la circulaire pour l’enseignement fondamental. « Pour les élèves, l’obligation du port du masque peut être levée pour les personnes en situation de handicap, étant dans l’impossibilité de porter un masque ou si l’état médical de l’élève l’impose. Les parents qui entrent dans l’école doivent toujours porter le masque. »