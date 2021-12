Le grand retour de Sam Maes: 11 mois après sa blessure aux ligaments du genou, le skieur belge est de retour en Coupe du monde

Le skieur belge, 23 ans, s’était déchiré les ligaments du genou droit début janvier se faisant directement opérer. Après s’être astreint à une longue revalidation, l’Anversois avait pu remonter sur les skis fin novembre et en compétition la semaine dernière à Zinal en Suisse dans des courses de l’European Cup.

Sam Maes y a disputé deux slaloms géants, prenant la 38e place du premier jeudi et la 2e place vendredi. Cette place sur le podium lui a rapporté 80 points et est synonyme de meilleur résultat belge dans une course de ce niveau, souligne son entourage.