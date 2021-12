L’Excel Mouscron bientôt vendu? Gérard Lopez confirme son désintérêt pour le club hurlu!

Dans un entretien accordé à France Bleu Gironde, Gérard Lopez s’est un peu penché sur l’Excel Mouscron. « Le non-paiement des salaires à Mouscron et Boavista ? Ce n’est pas du tout la même chose concernant les salaires. À Boavista, il n’y a pas eu du tout de problèmes sur les paiements de salaires. Il y a eu en fait des traites de ventes de joueurs qui n’ont pas été payées. Il a fallu couvrir le non-paiement des autres. C’est un peu plus grave à Mouscron où on a payé pour les salaires de joueurs du LOSC l’année passée, alors que c’était au club de les payer », a notamment déclaré l’actionnaire majoritaire hurlu. « Si je vais vendre l’Excel Mouscron ? C’est un club qui a été acheté vraiment par proximité avec le LOSC, donc il se pourrait que oui ».