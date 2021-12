Supporters violents: «Avec la pandémie, les stades ont retrouvé leur fonction de soupape»

La 17e journée du championnat de Belgique de football n’a pas accouché que de résultats sportifs. Elle a martelé un peu plus dans les esprits un sentiment déjà plusieurs fois ressenti ces dernières semaines : celui de stades bouillonnant plus souvent qu’à leur habitude de la colère des supporters. Et ce jusqu’à la rupture. En l’occurrence ce dimanche, au Beerschot où avait lieu le derby anversois et à Sclessin où le Standard recevait le Sporting de Charleroi. Dans ce second cas, un groupe de supporters a même envahi de longues minutes la pelouse , ce qui a provoqué l’arrêt de la rencontre.

Les stades belges font-ils face à un « effet covid » ? Sont-ils les endroits où se déversent l’anxiété, l’inquiétude, la colère que la crise sanitaire a générées ?