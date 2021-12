Comment l’armée empêche les extrémistes de l’infiltrer

L’affaire Conings et les récentes perquisitions menées chez quatre militaires et dans plusieurs casernes ont rappelé que l’armée est un concentré de la société, qu’elle n’est pas non plus à l’abri des extrêmes, qu’ils soient politiques ou religieux. Pour les contrer, la ministre de la Défense Ludivine Dedonder (PS) a décidé d’agir.

Lors du recrutement, tous les militaires seront toujours screenés pour s’assurer qu’ils n’entretiennent aucun lien avec une quelconque mouvance. Ce screening de sécurité sera élargi aux civils qui vont être recrutés. « Cette vérification s’appliquera à l’avenir à tous les membres du personnel, civils et militaires, tous les cinq ans », assure la ministre. Pour permettre ces missions, les renseignements militaires, le SGRS, ont déjà enregistré l’arrivée de 18 recrues. Une trentaine d’autres sont attendues prochainement.