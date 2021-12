Felice Mazzù: «Être en tête de Pro League avec l’Union, c’est un exploit!»

Même dans leurs rêves les plus fous, les fans de l’USG n’auraient probablement pas osé imaginer le scénario de cette première moitié de championnat. Le matricule 10, de retour au plus haut niveau du football belge pour la première fois depuis 48 ans, trône en tête du classement après dix-sept journées. Et c’est amplement mérité au vu des prestations de haut vol délivrées depuis la fin du mois de juillet. Le bilan du coach saint-gillois est dès lors tout simplement exceptionnel. Pour autant, tout n’a pas non plus été parfait. Felice Mazzù le sait, son équipe devra gommer certains errements si elle veut faire durer le conte de fées le plus longtemps possible.