Pochettino dévoile l’intérêt pour le PSG du match de Ligue des champions contre Bruges: «C’est parfait pour continuer à progresser»

À l’aller, Bruges avait tenu le PSG en échec (1-1). « C’est un match que nous avions bien commencé. Nous avions développé un bon football les 20 premières minutes et avions ouvert le score », se souvient Pochettino. Selon l’Argentin, Bruges est « une équipe combative, avec de la qualité, avec beaucoup d’énergie, et ils ont prouvé dans cette phase de groupes qu’ils étaient difficiles à battre. »

« Demain, ce sera difficile », a poursuivi Pochettino. « Ils joueront pour se qualifier en Europa League. Nous, nous jouerons pour les trois points et pour améliorer certains aspects de notre jeu. C’est le match parfait pour cela. »

Le PSG sera à nouveau privé de Sergio Ramos. Le défenseur espagnol, 35 ans, blessé à plusieurs reprises en 2021, n’a joué qu’un match, à Saint-Etienne. « Tout était planifié. Aujourd’hui, Sergio s’est entraîné pour la première fois après le match face à Saint-Étienne, il a participé à la séance collective, puis il a poursuivi un travail individuel en salle. On va suivre l’évolution de cette planification. C’est quelque chose qui était prévu, planifié, ça avait été convenu entre le staff médical et le staff de la performance. »

Pochettino a également indiqué que le milieu de terrain italien Marco Verratti, qui a raté les deux derniers matchs, touché à un quadriceps, « est disponible pour le groupe » mais que sa situation sera évaluée mardi. « S’il se sent bien, il jouera. »

Pochettino est également revenu sur les critiques concernant la qualité de jeu de son équipe. « Je comprends que l’on critique l’équipe, nous respectons tous les avis. Est-ce que nous pouvons jouer mieux ? Oui. Est-ce que nous pouvons améliorer certains aspects ? Oui. Mais toute cette lumière et tout ce bruit autour d’un club comme le PSG ne font pas avancer », a développé le technicien.

« Nous, joueurs et staff, nous sommes tranquilles, nous avons les idées claires », a insisté Pochettino. « Nous sommes dans un processus de croissance, on progresse, l’équipe progresse aussi sous d’autres aspects, la tactique, la communication, les liens qui se créent dans la compétition et dans le vestiaire, pour obtenir une entente sur le terrain. »

« Les ‘process’ (méthodes) ne se changent pas à cause du bruit que fait la critique », a assuré le coach. « Nous sommes dans les temps, nous gagnons, nous sommes premiers en Ligue 1 avec 11 points d’avance, deuxième en Ligue des champions mais qualifiés dans un groupe très difficile, contre une équipe comme Manchester City qui travaille depuis cinq ou six ans ».