Bourse de Bruxelles - Des gains accrus en fin de journée pour le BEL 20

Hors BEL 20, Recticel (16,20) était suspendue dans l'attente des décisions de l'AG. Greenyard (9,21) se distinguait par un bond de 9,2 pc, Kinepolis (50,60) et Balta (2,72) progressant de 4,1 et 5,4 pc alors que Jensen (27,90) bondissait de 9 pc. L'annonce de rachats d'actions propres poussait IBA (14,62) de 5 pc à la hausse tandis que Sequana Medical (7,38) et Hyloris (16,60) bondissaient de 6,6 et 6,7 pc, Nyxoah (17,44) de 3,3 pc. A l'inverse, Celyad (4,09) et Bone Therapeutics (0,70) plongeaient de 10 et 8,3 pc, Acacia Pharma (1,16) et MDxHealth (0,89) de 6,3 et 4,9 pc.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,1280 USD, contre 1,1295 dans la matinée et 1,1273 vendredi. L'once d'or gagnait 9,05 dollars à 1.780,20 dollars et le lingot se négociait autour de 50.735 euros, en progrès de 225 euros.