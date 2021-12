Anderlecht: Magallan en perd le nord

Offensivement, il y a longtemps qu’Anderlecht n’avait plus séduit autant que contre Zulte-Waregem. Défensivement, par contre, le RSCA reste trop fragile. Et Magallan est loin d’être le seul responsable.

C’est peu dire que, jusqu’ici, Lisandro Magallan (28 ans, 1m85) est loin d’être une grande découverte pour Anderlecht. Titularisé contre Courtrai, à Charleroi, à Seraing et contre Zulte-Waregem, le défenseur central argentin ne vit pas un grand voyage depuis qu’il est arrivé en prêt en provenance de l’Ajax Amsterdam, l’été dernier. Attiré à Bruxelles pour pallier la longue indisponibilité d’Hannes Delcroix opéré du genou, l’ancien sociétaire de Boca Juniors a multiplié les approximations souvent lourdes de conséquences lors des quatre dernières sorties, comme ce fut encore le cas dimanche. Transféré en janvier 2019 de Boca Juniors à l’Ajax, qui avait déboursé pas moins de 9 millions pour s’attacher ses services, le triple champion d’Argentine et par ailleurs finaliste de la Copa Libertadores, n’est jamais parvenu à convaincre aux Pays-Bas. Pas davantage, d’ailleurs, que lors de ses prêts successifs à Alavès et à Crotone. Qu’est-ce qui a bien pu faire perdre le nord à Magallan ?