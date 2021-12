Plus aucun supporter visiteur dans les stades en 2021, pour tenter de sauver le produit foot des foudres gouvernementales...

La Pro League a voulu montrer patte blanche après les graves incidents du Kiel et de Sclessin. Pour tenter de sauver le produit foot des foudres gouvernementales, plus aucun supporter des clubs visiteurs ne sera admis en déplacement en 2021.

C’est peu dire que les épisodes navrants de Beerschot-Antwerp et de Standard-Charleroi ont choqué du monde ! Dans son combat incessant pour tenter de continuer à faire tourner son activité à haut régime, le milieu du foot professionnel a donc subi, dans l’après-midi de dimanche et jusque dans la soirée, un sévère contrecoup. Le triste spectacle de pyrotechnie détournée par des écervelés, doublé d’un envahissement de terrain – plus vite maîtrisé au Kiel qu’à Sclessin – a provoqué une onde de choc d’autant plus mal vécue que le sport roi bénéficie de ce que beaucoup estiment être un statut privilégié en pleine crise sanitaire.