Manifestation nationale: la difficile mobilisation syndicale

Le scénario le plus pessimiste évoquait 3.000 à 4.000 participants ; le plus optimiste, 10.000. Ils étaient finalement 6.000 à défiler pour réclamer des mesures de soutien au pouvoir d’achat et la défense des libertés syndicales. Un nombre peu élevé au regard des manifestations précédentes et de la mobilisation réussie par les adversaires de mesures sanitaires, le 21 novembre dernier (35.000 personnes, un dimanche) et ce 5 décembre (10.000). Un résultat qu’il convient de décoder.