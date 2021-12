Alexandre Grosjean après les incidents au Standard: «On a peur que la prochaine fois il y ait un blessé grave ou même peut-être un mort» (vidéos)

« Dès lors, notre club a décidé de prendre plusieurs mesures fortes : une fermeture du 1er étage de la tribune 3 (D3, E3, F3) et du 1er étage de la tribune 4 (E4) à partir du prochain match à domicile et jusqu’à nouvel ordre ; un arrêt de la vente de tickets pour nos matches à domicile ; une interdiction de ventes de tickets aux groupes d’animations pour nos matches en déplacement jusqu’à nouvel ordre.

Un peu plus tard, Alexandre Grosjean, CEO du Standard, a réagi au micro de Thierry Luthers (RTBF). « Les mesures seront impopulaires mais je pense qu’il faut distinguer le fond de la forme. Je n’ai aucun problème à ce que les supporters soient mécontents. Je n’ai aucun problème à ce que les supporters puissent manifester leur désapprobation par rapport à des prestations sportives et c’est clair qu’hier le match n’était pas très heureux pour nos supporters. Par contre, au niveau de la forme, un stade de foot n’est pas une zone de non droit et on ne peut pas tout se permettre. Quand on agit comme un supporter, je n’ai aucun problème avec ça, on peut tout à fait l’accepter mais là ceux qui ont dépassé les limites n’ont plus agi comme des supporters ».

Avant de poursuivre, comme vous pouvez le découvrir aussi en vidéo… « C’est une infime partie du stade mais que je sache, chaque fois que des sanctions ont été attribuées à des clubs de foot, je n’ai jamais vu de sanctions individuelles puisque d’une part il faut identifier les fauteurs de troubles, nous, on les a identifiés en les localisant. Ces fauteurs de troubles viennent cagoulés, c’est une chose et on a essayé de cibler au maximum. C’est pour ça qu’on n’a pas sanctionné l’entièreté de nos supporters. Parce qu’heureusement, 95 à 98 % de nos supporters se comportent normalement. Ce que nous voulons, c’est marquer le coup vis-à-vis de ceux qui dépassent clairement les limites. Et ce n’est pas uniquement hier soir, c’est l’accumulation des matches. Parce que je tiens à rappeler qu’il n’y a pas eu un match cette saison où on n’a pas eu une amende. Et pour des matches qu’on gagne comme des matches qu’on perd. Donc c’est quand même assez interpellant ».