Philippe Clement avant PSG – FC Bruges en Ligue des champions: «On espère réaliser un troisième coup» (vidéo)

Le FC Bruges défiera le Paris Saint-Germain mardi (18h45) au Parc des Princes en clôture de la phase de groupes de la Ligue des champions. Avec 4 points, comme Leipzig, les Brugeois peuvent encore espérer accrocher la troisième place, synonyme de repêchage en Europa League. « Nous avons déjà réussi deux coups dans cette campagne. Nous devons en ajouter un troisième demain », a expliqué lundi en conférence de presse Philippe Clement, l’entraîneur brugeois.

Bruges a pris ses 4 points lors des deux premiers matchs, en partageant contre le PSG (1-1) à domicile et en s’imposant à Leipzig (1-2). Le champion de Belgique a ensuite concédé trois lourdes défaites contre Manchester City (1-5 et 4-1) et Leipzig (0-5), alors qu’il perdait aussi des plumes en championnat, où il compte 4 points de retard sur l’Union Saint-Gilloise. « Avant la campagne, on parlait de ‘groupe de la mort’ et on nous disait qu’on terminerait avec 0 point », a rappelé Clement. « Le groupe a été exceptionnel lors des deux premiers matchs. Par la suite, nous avons connu de bons moments et de moins bons moments dans une période où le programme était intense. Mais la réalité est que nous sommes encore en course pour le titre, encore en course en Coupe après avoir éliminé un concurrent important et nous pouvons encore passer l’hiver européen avant la dernière journée. C’est notre objectif de demain. »