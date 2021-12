Nucléaire: Alexander De Croo soutient la ministre de l’Energie

Sortir du nucléaire en 2025 ? L’affaire agite la Vivaldi, on le sait. En particulier, verts et bleus s’opposent. Pour le MR, Georges-Louis Bouchez estimait en substance lundi matin, sur Bel RTL, que Tinne Van der Straeten (Groen), ministre de l’Energie, n’est pas à la hauteur et qu’Alexander De Croo, Premier ministre, devrait prendre les choses en main. Le Seize n’a pas laissé passer : pas d’accord. Dans l’entourage d’Alexander De Croo, on nous expliquait lundi soir que la ministre de l’Energie est bien à la manœuvre et le restera. Elle porte le dossier efficacement, soulignait-on. Même appréciation à propos des experts qui se trouvent à la base de son rapport d’évaluation et sa note d’accompagnement, présentés récemment en comité ministériel restreint. Quant à la décision, « elle se prendra en gouvernement, au sein du kern ».