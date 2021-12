Ligue des champions: déjà 7 Belges en huitièmes, 8 en balance

Actuellement, 7 Belges ont validé leur billet pour les huitièmes : les « habitués » (De Bruyne, Origi, Courtois, E. Hazard et Lukaku) mais aussi des petits jeunes qui essaient de se faire une place dans des grands clubs (Lavia à Man City et De Winter à la Juventus).

Au coup d’envoi de la phase de poules de cette Ligue des champions, il y avait 19 Belges engagés avec un club étranger ainsi que… 21 (sur 37 joueurs !) inscrits sur la liste européenne par le FC Bruges. Vu la tâche quasi impossible du Club -comment s’adjuger une des deux premières places dans un groupe qui comprend Manchester City, le PSG et Leipzig ? –, on se doutait que notre pays perdrait plus de la moitié de son contingent à l’issue de cette première phase. Mais combien en restera-t-il début 2022 ?

Si Batshuayi, Meunier, Witsel et T. Hazard sont d’ores et déjà recalés, 8 de nos représentants peuvent encore rêver de passer l’hiver en C1. À commencer, ce mardi, par Saelemaekers et Carrasco dans le groupe B. Le Milan doit battre Liverpool, déjà assuré de la première place, et espérer que Porto perde à l’Atlético, qui, lui, doit s’imposer et prier pour que les Milanais soient battus. Le lendemain, Vertonghen et Benfica passeront s’ils battent Kiev et que Barcelone ne va l’emporter au Bayern, premier du groupe E.

Enfin, on sait déjà qu’une affiche qualifiera au moins un autre Belge puisque Casteels, Bornauw, Vranckx et Lukebakio (Wolfsbourg) accueillent Onana (Lille). Le club français ne doit pas perdre pour passer tandis que son homologue allemand doit gagner. Il y aura donc entre 8 et 13 Belges au prochain tour.

Le point

7 déjà qualifiés

Kevin De Bruyne et Roméo Lavia (Manchester City)

Divock Origi (Liverpool)

Thibaut Courtois et Eden Hazard (Real Madrid)

Romelu Lukaku (Chelsea)

Koni De Winter (Juventus)

8 en balance

Alexis Saelemaekers (AC Milan)

Yannick Carrasco (Atlético Madrid)

Jan Vertonghen (Benfica)

Amadou Onana (Lille)

Koen Casteels, Sebastiaan Bornauw, Aster Vranckx et Dodi Lukebakio

(Wolfsbourg)

4 déjà éliminés

Thomas Meunier, Axel Witsel et Thorgan Hazard (Dortmund)