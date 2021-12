La rivalité entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, entre souk et ring de boxe...

La rivalité entre Hamilton et Verstappen met en lumière l’importance de règles claires. Et constantes. Tout ce qui manque à la F1 ! Inquiétudes, surtout avant la finale explosive de ce week-end à Abou Dhabi !

La décision est tombée au cœur de la nuit saoudienne, dimanche à Djeddah. Et comme on pouvait s’y attendre, Max Verstappen a écopé d’une deuxième pénalité suite à la manœuvre peu élégante et surtout très dangereuse commise à l’encontre de Lewis Hamilton dans le dernier tiers d’une épreuve finalement remportée par le Britannique devant le Néerlandais. Aux 5 secondes écopées avant cela pour sa défense jugée excessive au 37e tour de course, en profitant ensuite de l’échappatoire pour remonter en piste devant son rival qui ne manqua pas de le qualifier de « complètement fou », sont ainsi venues s’ajouter 10 secondes supplémentaires pour la manière dangereuse avec laquelle le pilote Red Bull a « rendu sa position » (de leader) à Hamilton, et qui s’est traduite par un accrochage duquel on se demande encore comment les deux voitures sont sorties « indemnes » !