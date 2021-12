Zorgane-Morioka, l’inversion de Still a payé au Sporting Charleroi

Contrairement à ses habitudes, Edward Still a décidé de replacer Ryota Morioka dans un rôle plus bas sur le terrain, tandis qu’Adem Zorgane a évolué en compagnie d’Ali Gholizadeh, plus proche du but adverse, dans le choc wallon. Avec succès.

Une semaine après avoir proposé un pressing de tous les instants sur le pré lors du duel des Sportings contre Anderlecht, Edward Still a laissé plus d’initiatives aux Standardmen ce dimanche soir. « On a eu la volonté de laisser le ballon à certains joueurs du Standard, dans certaines zones du terrain », expliquait Edward Still au moment de justifier le choix d’avoir un peu laissé l’initiative au Standard dans la première partie du choc wallon de ce dimanche soir. « On avait joué homme contre homme face à Anderlecht et Malines et c’est important qu’on ait le choix quant à ce qu’on met en place sur le plan défensif. C’est bien de savoir s’adapter aux deux types de jeu et également de savoir passer de l’un à l’autre dans un même match. »