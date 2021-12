Ligue des champions: Bruges aura bien besoin d’un miracle à Paris

Le FC Bruges peut-il rééditer au parc des Princes l’exploit sensationnel qu’il avait réussi en ouverture de campagne face au PSG (1-1) et croire encore en ses chances de passer l’hiver européen au chaud ?

Sur papier, bien sûr, la tâche des hommes de Philippe Clément s’assimile à une utopie. Ou plutôt à un miracle… auquel il serait toutefois dommage de ne pas continuer à rêver.

« J’avais dit avant la compétition que pour espérer se qualifier, il nous faudrait réaliser trois exploits », réitérait le coach des champions de Belgique lundi soir. « On en a déjà accompli deux et il nous en reste un dernier, ce mardi. Si on parvient à se qualifier malgré tout, alors que personne ne nous donnait la moindre chance a priori, on pourra clairement parler de miracle. »