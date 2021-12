Faute de réaction fédérale, la Ville de Bruxelles et les ONG mettent les demandeurs d’asile à l’hôtel

Lundi matin, une centaine d’hommes se sont retrouvés sur le carreau à la porte du Petit Château, le centre d’enregistrement et de premier accueil des demandeurs d’asile, à Bruxelles. Un scénario qui se reproduit quotidiennement depuis des semaines alors que Fedasil n’est plus en capacité d’absorber le nombre de requérants. Le réseau d’accueil est complètement saturé et les créations de nouvelles places ne suivent pas le rythme (tant s’en faut). Résultat : pour ceux qui n’ont pas de solution de logement que ce soit à titre privé ou via le réseau d’aide au sans-abrisme (saturé, aussi), il ne reste que la rue. Après les épisodes neigeux de la semaine passée et ne voyant pas de solution d’urgence du fédéral – qui a la responsabilité de la prise en charge des demandeurs d’asile –, la Ville a débloqué des moyens pour financer la location provisoire de 100 places d’accueil dans un hôtel. Concrètement, c’est la Plateforme citoyenne qui gérera le lieu, épaulée par Médecins sans frontières.