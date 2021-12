Coronavirus: un Belge sur deux ne limite plus ses contacts

Lassitude ? Temps de réaction avec retard vis-à-vis des chiffres de contamination ? Une étude longitudinale de l’UCLouvain montre que globalement, le respect des gestes barrières continue de s’effriter. Il est assez proche du niveau d’adhésion mesuré au mois de juin, alors que la situation sanitaire était plus favorable.

Il va falloir vivre avec le coronavirus… C’est un fait désormais plus ou moins intégré, comme les gestes barrières. Leur suivi fluctue au fil du temps, des personnes, de la perception du risque, du niveau d’éducation et, dans une moindre mesure, des ressacs épidémiques, comme le met en évidence une étude longitudinale menée par le psychologue de la santé Olivier Luminet (UCLouvain) et financée par la Fondation Louvain.