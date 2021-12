Les scénaristes américains dévoilent leur liste des meilleurs films du 21e siècle

Les membres du syndicat des scénaristes américains ont élu « Get Out », thriller réalisé par Jordan Peele en 2017 comme le meilleur long-métrage des 21 dernières années, en tête d’une sélection comprenant 101 œuvres au total. « Eternal Sunshine of the Spotless Mind », avec Jim Carrey et Kate Winslet, se classe à la deuxième place du podium, devant « The Social Network », qui retrace la création de Facebook, et le film noir sud-coréen « Parasite », vainqueur aux Oscars en 2020.

À lire aussi Magritte du Cinéma 2022: la liste des films éligibles est connue

La collection rêvée des scénaristes comprend des genres aussi divers que des films d’animation (« Les Indestructibles »), les films de braquage comme « Ocean’s Eleven », le documentaire parodique « Borat » et des œuvres mêlant anticipation et onirique comme « Inception » de Christopher Nolan.