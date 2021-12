La paix sociale n’a rien à gagner d’un syndicalisme affaibli

Près d’un siècle de dialogue social a codifié les oppositions et gommé les traces de violences.

Ah, je les vois déjà, compassés et frileux, suivant comme des artistes mon costume de bois »… Mobiliser 6.000 personnes (selon les organisateurs) parmi les bases syndicales de la FGTB et la CSC pour défiler à Bruxelles entre Nord et Midi, cela n’a rien d’une démonstration de santé. Au point de nourrir, chez ceux qui honnissent le mouvement syndical, l’espoir un peu fou de voir un moribond dans ce cortège marchant au rythme du « Tango funèbre » de Brel.