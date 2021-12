Safran en négociation pour l'acquisition d'Orolia

"Safran est entré en négociations exclusives pour l'acquisition de la société Orolia auprès d'Eurazeo et des fondateurs et dirigeants. Orolia est un des leaders mondiaux dans les solutions PNT (Positionnement / Navigation / Temps) Résilient qui renforcent la fiabilité, la performance et la sécurité d'opérations civiles, militaires et spatiales critiques, notamment dans des environnements GNSS (Système Global de Navigation par Satellites) sévères ou altérés", annonce le communiqué.

La transaction est escomptée pour la moitié de l'année prochaine, mais les termes n'en sont pas dévoilés.