Coronavirus: le virus circule davantage sur le lieu de travail que dans le reste de la société Dans les niveaux de contamination les plus élevés, on compte les crèches, les centres de soins résidentiels, les services de sécurité ou encore les salons de beauté.

Publié le 7/12/2021

Le virus circule davantage sur le lieu de travail que dans la société en général. C’est la conclusion d’un nouveau rapport de la KULeuven et d’Idewe, un service externe de prévention et de protection au travail, rapporte L’Echo ce mardi. Les chercheurs ont fondé leurs conclusions sur les données de l’ONSS et des centres de recherche de contacts. Pour l’instant, les écoles restent également l’un des principaux lieux de circulation du virus.

Le taux d’incidence pour quatorze jours dans la population active est de 2.369 nouveaux cas pour 100.000 personnes, contre 2.025 dans la population générale. Les incidences les plus élevées se trouvent principalement dans les secteurs où les contacts à haut risque et les contacts avec les jeunes sont nombreux, comme l’éducation (2.739) et les soins de santé (2.667).