Coronavirus: seuls deux patients du covid ont été indemnisés pour incapacité permanente

Qui a subi un préjudice après une contamination au covid sur son lieu de travail peut en principe prétendre à une indemnisation du gouvernement. L’indemnité est plus importante que celle de la mutualité. Elle peut atteindre jusqu’à 90 % du salaire de base. Mais cette reconnaissance ne semble pas évidente.

Le gouvernement fédéral n’a encore reconnu que deux patients comme étant en incapacité de manière permanente en raison du covid. « Dans les deux cas, il s’agit de dommages irréversibles », note Fedris, l’agence fédérale pour les risques professionnels. En ce qui concerne les incapacités temporaires, il y a déjà eu davantage de reconnaissances, mais les temps d’attente sont longs, rapportent mardi De Standaard , Het Nieuwsblad et Het Belang van Limburg .

À lire aussi Quels sont les symptômes du variant omicron?

Une reconnaissance peu évidente

Fedris pointe la complexité et l’incertitude relative au covid long. « Nous remboursons la contribution du patient et la perte de salaire pendant la période de maladie », précise le service de communication. « Mais comment définir une période de maladie dans le cas d’un covid long ? Il n’y a pas encore de consensus scientifique et médical à ce sujet. »