Greenyard vise un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros pour 2024-2025

L'entreprise souhaite poursuivre sa croissance grâce à une offre de produits et de services plus large et envisage également de nouvelles acquisitions.

L'excédent brut d'exploitation (ebitda ajusté) doit augmenter de 6 à 7% par an, pour atteindre 200 à 210 millions d'euros d'ici 2025, précise Greenyard, qui envisage un versement de dividendes pour l'exercice 2022-2023.