Coronavirus - MiDiagnostics reçoit un soutien de 20 millions d'euros de la BEI

"Nous sommes extrêmement satisfaits du soutien de 20 millions d'euros accordé par la BEI", commente le président du conseil d'administration de MiDiagnostics, Urbain Vandeurzen. "Cela va nous aider à déployer notre premier produit de test ultrarapide pour le covid?19, dont le lancement est prévu au printemps prochain. Ce prêt sera utilisé pour intensifier le processus et faire en sorte que MiDiagnostics puisse avoir un impact significatif sur la gestion et la surveillance de cette pandémie et d'éventuelles pandémies futures."