France: un immeuble s’effondre après une explosion, plusieurs personnes activement recherchées

Les recherches se poursuivent pour retrouver cinq personnes qui seraient toujours bloquées, a-t-elle ajouté. Situé sur le port de Sanary-sur-Mer, entre deux crêperies, l’immeuble de trois étages n’est plus qu’un amas de décombres, ont constaté des journalistes de l’AFP.

Dans les restes du dernier étage, un portemanteau avec des vêtements et un sac de course est encore visible et les secours, dont deux équipes cynophiles et des groupements spécialisés dans les sauvetages déblaiement ou en milieu périlleux, s’activent sans relâche pour retrouver des survivants.

« On ne pense pas qu’il y avait plus de personnes dans cet immeuble », a indiqué par téléphone à l’AFP le maire de Sanary-sur-Mer, Daniel Alsters, en indiquant que les pompiers « ont sorti vivante une dame des décombres ».