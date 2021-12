L’influent président de Lyon, Jean-Michel Aulas, propose d’instaurer une nouvelle règle de football

En marge du match arrêté entre l’OL et Marseille, le président des Gones propose d’offir un changement supplémentaire lorsqu’un joueur se blesse lors d’incidents survenus en cours de match.

Du changement pour les changements ? Les incidents survenus lors du triste OL-OM le 21 novembre dernier provoquent des réflexions, tant à court terme sur le sort de ce match interrompu après quelques minutes de jeu, que de fond sur le règlement en vigueur et les mesures ou sanctions à mettre en vigueur pour ne plus que de tels événements se reproduisent. Ce soir-là, le Marseillais Dimitri Payet avait reçu une bouteille d’eau à la tête, lancée depuis une tribune lyonnaise du Groupama Stadium. La rencontre avait été interrompue plus de deux heures avant d’être définitivement arrêtée. S’en étaient suivi diverses entretiens contradictoires au micro d’Amazon Prime, diffuseur du championnat français.

Parmi les interlocuteurs clés (et suspectés d’avoir tenté d’influencer la décision de l’arbitre de suspendre la rencontre), Jean-Michel Aulas. Le président de l’OL a déclaré sur Twitter vouloir instaurer une nouvelle règle : Aulas propose de pouvoir remplacer « un joueur potentiellement blessé » lors d’un incident « pour éviter d’arrêter à tort un match. » Une sorte de 6e remplacement autorisé quand les circonstances le justifieraient. « Peut-être même que ça pourrait inciter le blessé à reprendre », gage-t-il enfin. On vous laisse juger la pertinence de sa proposition...