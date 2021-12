Solvay fournira à Avio des matériaux adhésifs pour l'exploration spatiale

Solvay fournira à Avio des matériaux de protection, des résines et des adhésifs. Les produits de Solvay ont été utilisés dans de nombreux programmes de lancement spatial au fil des ans, grâce à leur capacité à résister aux températures extrêmement élevées produites par l'échappement des moteurs de fusée.

"Nous sommes ravis de prolonger notre partenariat avec le leader de l'industrie Avio et de continuer à soutenir les missions critiques de Vega", a expliqué le président du segment matériaux de Solvay, Carmelo Lo Faro. "Nous assistons tous actuellement à un regain d'enthousiasme et d'investissement dans la course mondiale à l'espace et nous pensons que nos matériaux avancés seront des facilitateurs essentiels pour l'exploration spatiale".