Le Club Bruges vise un «troisième coup» à Paris en Ligue des Champions, deux ans après être passé proche de l’exploit (vidéos)

Après un départ rêvé, les Brugeois sont revenus à la réalité. Ils doivent désormais créer l’exploit à Paris pour continuer leur aventure européenne un échelon plus bas, en Europa League.

Le Club Bruges termine la phase de groupes de la Ligue des Champions par un match de prestige au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain ce mardi (18h45). Les Brugeois veulent terminer troisièmes du groupe A et passer l’hiver européen. Pour cela, ils doivent obtenir un meilleur résultat que Leipzig, qui reçoit Manchester City dans le même temps.

Au moment d’aborder cette dernière journée, Leipzig et le Club Bruges comptent le même nombre de points, 4, mais les Allemands partent avec l’avantage dans les affrontements directs (victoire 1-2 de Bruges à l’aller, victoire 0-5 de Leipzig au retour) et resteront devant en cas d’égalité au classement. Manchester City (12 points), assuré de la première place, et le PSG (8 points), également qualifié, joueront le rôle d’arbitres dans ce duel à distance.