Overijse: une villa dans un quartier résidentiel en vente à 640.000 euros (photos)

Chaque semaine, nous épinglons un bien qui figure parmi nos annonces et l’analysons pour vous donner un aperçu du marché de l’immobilier. Focus cette semaine sur une villa familiale aux portes de Bruxelles.

Cette villa des années 1970 est implantée au cœur d’un quartier résidentiel d’Overijse, à 5 minutes en voiture de toutes les facilités. Bien qu’on y retrouve encore quelques éléments anciens, l’habitation est dans un excellent état d’entretien et les rénovations qui y ont été apportées lui permettent d’afficher un PEB D. A l’intérieur, la villa se caractérise par la présence de 5 (voire 6) chambres, un bureau, deux salles d’eau et des espaces particulièrement lumineux. Elle possède aussi un garage, plusieurs pièces de rangement et un jardin orienté au sud-ouest. Bref, c’est une habitation familiale par excellence !

