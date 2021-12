La SNCB lance un «Duo Ticket» pour la période de fin d’année

La SNCB permettra aux voyageurs de prendre le train à deux pour le prix d’un durant toute la fin de l’année, annonce mardi l’entreprise ferroviaire. Cette offre « Duo Ticket », valable à partir du 11 décembre et jusqu’au 9 janvier, proposera un voyage pour deux personnes pour le prix d’un seul billet standard.

Le « Duo Ticket » sera en vente sur l’application et le site de la SNCB ainsi qu’aux automates et aux guichets. Il sera valable tous les jours de la semaine et du week-end. Le prix du billet variera en fonction du trajet souhaité.