Un tiers des compagnies aériennes européennes sont "excellentes" pour les pilotes (ECA)

L'enquête a demandé aux pilotes d'examiner des critères tels que le recours à des emplois précaires, les dispositions contractuelles, les relations syndicales, les négociations collectives et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

"Nous voulions donner aux pilotes la possibilité d'évaluer et de noter leur employeur", a expliqué le président de l'ECA, Otjan de Bruijn. "Au lendemain de la crise du Covid, lorsque le marché du travail reprendra de la vigueur, les pilotes rechercheront les meilleurs endroits où travailler et ceux à éviter. Pour un grand nombre de pilotes, qui ont vécu des licenciements, la précarité de l'emploi liée au Covid et des baisses de salaire importantes, il sera important de pouvoir choisir une bonne compagnie aérienne, stable et socialement responsable. L'enquête montre que de telles compagnies aériennes existent mais que beaucoup d'autres ne le sont pas encore".