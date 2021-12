Combattre la pénurie de main-d’œuvre au quotidien dans la construction

Michael Dumbi conseille travailleurs et entreprises.

En quoi consiste votre parcours professionnel ?

J’ai suivi une formation en communication mais je n’ai jamais vraiment travaillé dans ce secteur, car rapidement après mes études, j’ai été engagé comme consultant en recrutement pour SThree. J’y ai passé quelques belles années mais, ayant la fibre d’indépendant, je suis parti pour créer le cabinet de recrutement DGE Construction avec des amis. On s’est ensuite séparés et j’ai fondé EOX Construction, un bureau de conseil en carrière et en stratégie de recrutement pour le secteur de la construction.