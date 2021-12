Un adulte sur cinq a suivi une formation en 2020 (Statbel)

De nettes différences sont à remarquer selon le niveau d'instruction: 7,5% des personnes ayant au plus un diplôme de l'enseignement primaire suivent une formation, contre 14,8% des personnes ayant un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. Pour les titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur, il s'agit de 30%.

Le taux de formation reste le plus élevé en Région de Bruxelles-Capitale avec 26,4%. Il est de 21,1% en Région flamande et de 14,4% en Région wallonne.

Autre fait remarquable: les chômeurs (19,1%) et les actifs (22,4%) présentent à peu près la même proportion d'individus suivant une formation. Seulement 10,6% des inactifs sont dans ce cas.

Les jeunes de 25 à 34 ans sont également plus de deux fois plus susceptibles de suivre une formation que les adultes de 55 à 64 ans: 26,1% contre 11,2%. Les autres groupes d'âge se situent entre les deux, avec 21,8% (35-44 ans) et 19,5% (45-54 ans).